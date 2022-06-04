ЧМ-2022. Отбор

Проте функціонер впевнений, що валлійці отримають перемогу над українцями.

Президент Футбольної асоціації Уельсу Ноель Муні поділився своїми очікуваннями від майбутньої гри проти збірної України. Переможець отримає путівку на фінальний етап чемпіонату світу-2022.

"Вірю, що ми отримаємо путівку до фінальної частини ЧС-2022. Ми близькі з асоціацією України. Ми також стали дуже близькими з їхнім президентом Андрієм Павелком. У них складний час, я розумію, що світ їх хоче бачити на вершині, як під час Євробачення.

Проте наша мета – потрапити на Мундіаль. Все вирішиться на футбольному полі, віримо, що зможемо виконати це завдання", — сказав Муні в інтерв'ю ВВС.