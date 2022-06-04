ЧМ-2022. Отбор
Проте функціонер впевнений, що валлійці отримають перемогу над українцями.
Ноель Муні, Getty Images
04 червня 2022, 15:31
Президент Футбольної асоціації Уельсу Ноель Муні поділився своїми очікуваннями від майбутньої гри проти збірної України. Переможець отримає путівку на фінальний етап чемпіонату світу-2022.
"Вірю, що ми отримаємо путівку до фінальної частини ЧС-2022. Ми близькі з асоціацією України. Ми також стали дуже близькими з їхнім президентом Андрієм Павелком. У них складний час, я розумію, що світ їх хоче бачити на вершині, як під час Євробачення.
Проте наша мета – потрапити на Мундіаль. Все вирішиться на футбольному полі, віримо, що зможемо виконати це завдання", — сказав Муні в інтерв'ю ВВС.