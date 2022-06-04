ЧМ-2022. Отбор

Роб Пейдж дав коментар перед грою фыналу плей-офф.

Головний тренер збірної Уельсу Роб Пейдж дав коментар перед поєдинком кваліфікації до чемпіонату світу проти України.

"Травм немає. У Бейла є план, як підготувати себе до завтрашнього матчу. Ми всі хвилюємося. Ви бачите атмосфері на тренуванні і як хлопці виглядають як команда. Немає різниці в підготовці до цього матчу в порівнянні з будь-яким іншим. Ми розуміємо його важливість, але у нас є план, і нам потрібно вірити в нього.

Я маю певний головний біль з вибором складу. Якщо дивились гру проти Польщі, то помітили, що молоді гравці добре себе проявили. Мова про досягнення успіху не тільки зараз, але і в найближчі три-чотири роки також.

Війна в Україні? Під час підготовки ми говорили, що якби ми могли змінити це, то ми точно зробили б щось. Уельс має шанс кваліфікуватись на чемпіонат світу, що дуже важливо для країни. У нас є неймовірна можливість та ми маємо відмінний колектив. Ми поставимось зі співчуттям до українців, я сам батько. Я дивився новини. Те, що відбувається там, це жахливо. Але наша увага буде зосереджена на матчі.

Україна чудово проявила себе проти Шотландії. Вона становить серйозну загрозу. Україна на цій стадії змагання не просто так, це хороша команда", — наводить слова тренера Wales Online.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.