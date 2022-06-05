ЧМ-2022. Отбор

Олександр Петраков визначився зі списком футболістів, котрі можуть зіграти у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

Тренерський штаб Олександра Петракова оголосив заявку на вирішальний матч з валлійцями, в якій не вистачило місця одночасно чотирьом викликаним у збірну футболістам.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у Кардіффі точно не зіграють за Україну форвард Данило Сікан, центральний захисник Денис Попов, голкіпер Андрій Лунін та опорний півзахисник Данило Ігнатенко.

Заявка збірної України на матч з Уельсом:

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник

Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков

Нападники: Яремчук, Довбик

Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також в прямому ефірі на ТК Футбол 1 та Індиго TV.