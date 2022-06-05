ЧМ-2022. Отбор

Влітку 2021 року в цьому комплекті наша команда вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, обігравши Швецію в овертаймах.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

Так, Уельс вийде на поле у червоному комплекті, тоді як підопічні Олександра Петракова обрали синю форму, яка є для нас номінально гостьовою.

Цікаво, що саме у синьому комплекті збірна України влітку 2021 року вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу Євро, обігравши Швецію за підсумками додаткового часу завдяки голу Артема Довбика на останніх хвилинах.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також в прямому ефірі на ТК Футбол 1 та Індиго TV.

Заявка збірної України на матч проти Уельсу: