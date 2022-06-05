ЧМ-2022. Отбор

Серед численних призів аукціону можна провести свій власний матч на Вемблі, зустрітися з Джеррардом, зіграти у гольф із Ширером та самим Шевченком, а також багато іншого.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

Колишній головний тренер збірної України та легендарний форвард Андрій Шевченко підтримав своїх експідопічних у майбутній важливій зустрічі з валлійцями.

Також український фахівець не упустив нагоди нагадати про російську агресію на території України, розповівши про благодійний аукціон з цікавими призами, всі зароблені грощі з якого підуть на підтримку України.

Серед численних лотів: провести свій матч на Вемблі або Парк де Пренс, гра в гольф з Аланом Ширером, VIP-квитки на Формулу 1, зустріч зі Стівеном Джеррардом, майстер-клас від Френка Лемпарда та багато іншого.

"Сьогодні важливий матч. Бажаю хлопцям всього найкращого. Я знаю, що вони будуть битися за перемогу. Ми з вами.

За межами поля я разом з Sports For Peace прагну зібрати кошти для своєї країни за допомогою тихого аукціону.

Усі вторговані кошти підуть на відбудову України та допомогу всім, хто постраждав від війни в моїй країні. Будь ласка, натисніть на посилання, щоб переглянути дивовижні призи", — написав Андрій Шевченко в Instagram.



Нагадаємо, матч Уельс — Україна відбудеться у неділю, 5 червня, о 19:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також в прямому ефірі на ТК Футбол 1 та Індиго TV.