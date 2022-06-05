ЧМ-2022. Отбор

Арбітри VAR ухвалили спірне рішення у матчі Уельс — Україна.

У фінальному матчі за вихід на чемпіонат світу 2022 року між собою зустрічаються збірні Уельсу та України.

На 41-й хвилині гри Андрій Ярмоленко атакував Джо Аллена у штрафному майданчику Уельсу, зумівши виявитися першим на м'ячі, після чого 32-річний півзахисник збив українця.

Арбітр призначив кутовий, після чого епізод почав переглядати VAR. За підсумком було ухвалено рішення, що фолу не було, і збірна України подавала кутовий.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна розпочався о 19:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.