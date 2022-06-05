ЧМ-2022. Отбор

Трансляцію матчу на сервісі зірвано.

Наразі проходить матч між збірною України та Уельсом, а у перерві хакери зламали сервіс Oll.tv.

Як повідомили читачі Football.ua, заміст футболу на каналі Футбол1 було включено картинку з російського телебачення, де було показано, як, нібито ЗСУ бомбить російські міста, сподіваючись, що хтось у це повірить.

Згодом інформацію зі зломом Oll.tv підтвердив коментатор матчу Віктор Вацко.

"Горіть у пеклі, виродки", — доповнив свій коментар Вацко.

Пізніше злом також підтвердила Наталія Ємченко – директор із комунікацій СКМ.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна розпочався о 19:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.