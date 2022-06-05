ЧМ-2022. Отбор
Трансляцію матчу на сервісі зірвано.
Збірна України, Getty Images
05 червня 2022, 20:27
Наразі проходить матч між збірною України та Уельсом, а у перерві хакери зламали сервіс Oll.tv.
Як повідомили читачі Football.ua, заміст футболу на каналі Футбол1 було включено картинку з російського телебачення, де було показано, як, нібито ЗСУ бомбить російські міста, сподіваючись, що хтось у це повірить.
Згодом інформацію зі зломом Oll.tv підтвердив коментатор матчу Віктор Вацко.
"Горіть у пеклі, виродки", — доповнив свій коментар Вацко.
Пізніше злом також підтвердила Наталія Ємченко – директор із комунікацій СКМ.
Нагадаємо, матч Уельс — Україна розпочався о 19:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.