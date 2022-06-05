Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.

Національна команда втратила нагоду пробитися на чемпіонат світу в Катарі.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Олександра Петракова у минулому поєдинку.

 

Нагадаємо, що збірна України вперше програла за Олександра Петракова.