ЧМ-2022. Отбор
Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "жовто-синіх" у минулому поєдинку відбору на ЧС-2022.
Віктор Цигакнов, getty images
05 червня 2022, 21:21
Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу мінімально програла Уельсу.
Національна команда втратила нагоду пробитися на чемпіонат світу в Катарі.
Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Олександра Петракова у минулому поєдинку.
Нагадаємо, що збірна України вперше програла за Олександра Петракова.