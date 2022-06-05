ЧМ-2022. Отбор

Наставник "синьо-жовтих" прокоментував гру проти Уельсу.

Збірна України була в одному кроці від фінального етапу чемпіонату світу-2022, але пропустила один гол і не зуміла вразити ворота суперника, незважаючи на чудову гру та безліч моментів.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков був у жахливому настрої: на ньому не було обличчя, він коротко відповідав на запитання журналістів, і було видно, як сильно переживав через результат.

"Чого не вистачило? Забитого м'яча. Більше нічого.

Думки про майбутнє команди? В нас восьмого числа гра. Починаємо грати у Лізі націй.

Пенальті? Я не бачив цього моменту. Не коментуватиму. У роздягальні… трунова тиша.

Це спорт, футбол. Без цього ніяк. Одним сьогодні пощастило, іншим не пощастило. Тож… Не знаю, що вам навіть зараз сказати.

Ліга націй? Наразі буде ротації. Гратимуть інші футболісти у Лізі націй. Хто грав сьогодні, у наступному матчі переважно не гратимуть.

Чи збираюся викликати ще одного правого захисника? Ні.

Чому я поставив цей склад? Бо я головний тренер”.

Далі Олександр Петраков прокоментував автогол Андрія Ярмоленка, заступившись за свого гравця.

"Автогол Ярмоленко? Я можу тільки подякувати йому за все, що він зробив для збірної. У мене немає претензій до своїх гравців. Журналісти, не треба на гравців якийсь негатив лити, все виливайте на головного тренера. Виграє команда, програє головний тренер ", – сказав Олександр Петраков на післяматчевій прес-конференції.