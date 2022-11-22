ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Свято для Саудівської Аравії продовжується.

Сьогодні на чемпіонаті світу 2022 року у Катарі відбулася перша серйозна сенсація – збірна Саудівської Аравії обіграла національну команду Аргентини (2:1).

За інформацією саудівської інформаційної агенції, після матчу ЧС-2022 король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд віддав доручення оголосити завтра вихідний.

Таким чином, 23 листопада вихідний отримають співробітники державного та приватного секторів екнономіки. Більше того, буде вихідний для студентів та учнів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Саудівська Аравія.