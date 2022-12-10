ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканці змогли пробитися у півфінал катарського мундіалю, обігравши Португалію.

Збірна Марокко у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі здобула мінімальну перемогу над Португалією (1:0).

Таким чином, головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі став першим африканським наставником, який зміг пробитися до півфіналу чемпіонатів світу.

До цього Реграгі вже встановив рекорд світових першостей, вийшовши до чвертьфіналу катарського мундіалю.

У півфіналі ЧС-2022 Марокко зіграє проти переможця пари Англія – Франція.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.