ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легенда світового футболу написав великий пост у соцмережі.

На цьогорічному чемпіонаті світу збірна Бразилії зуміла знову дійти лише до стадії чвертьфіналу, вилетівши по серії пенальті від збірної Хорватії.

Для легенди світового і бразильського футболу Пеле нинішній Мундіаль проходив за дуже несприятливих обставин, адже він веде боротьбу за своє здоров'я. Втім, триразовий чемпіон світу у своєму Інстаграмі написав ціле послання, яке можна назвати зверненням до всього бразильського народу.

"Життя – це можливість. Що з нею робити залежить від кожного з нас. Іноді ми розуміли це правильно, а іноді — неправильно. З перемогою ми отримуємо свято, з поразкою – вчимося. Життя завжди щедро і пропонує нові починання. З кожним днем ми розпочинаємо новий шлях. І у цьому циклі ми маємо мрії, які ніколи не вмирають, всупереч перешкодам на шляху до них.

Це стосується всіх, але коли ви мрієте стати футболістом, можливостей набагато менше, а мрії набагато більші. Поразки там не більш болючі, ніж в інших сферах життя, однак про них судять набагато більше людей, чи вам не здається? І, чесно кажучи, перемоги святкуються набагато гучніше.

Попри біль, який ми відчуваємо, вилітаючи з чемпіонату світу, я прошу бразильців згадати, що привело нас до перших п'яти зірок на грудях. Нами рухає любов. Я не знаю, чому ми так божеволіємо від футболу. Це любов до справжньої дружби у спорті, до переможних емоції або забуття всіх життєвих проблем, з якими ми стикаємося, навіть якщо матч триває лише 90 хвилин. Боротьба зі злиднями, бідністю, голодом і наркотиками — все це дає футбол. Є багато переваг найкрасивішого виду спорту. Тим більше тут, у Бразилії.

Немає значення причина. Важливо, що ця команда зібрала нас разом, у той час, коли ми так потребували єдності. І моя мрія, щоби це почуття між нами та нашою країною не було просто швидкоплинним. Ця мета може здатися недосяжною, однак коли я був хлопчиком, я мав іншу мрію, яка теж здавалася далекою: виграти чемпіонат світу для мого батька.

Говорячи про мрії, не думайте, що мрії наших спортсменів скінчилися. Я знаю, що вони все ще мріють про шосту зірку, як я мріяв про неї, коли був хлопчиком. Наша перемога лише відкладається.

Моїм друзям-спортсменам та технічному комітету збірної я висловлюю своє захоплення, солідарність та любов. Усім бразильцям я бажаю, щоби дружба та любов, які об'єднують нас у спорті, були з нами все життя. Мрія належить усім нам. Любові, любові та любові всім" — підсумував Пеле.