Ліонель Мессі реалізував чотири пенальті з п'яти на катарському мундіалі.
Ліонель Мессі, Getty Images
18 грудня 2022, 19:45
Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.
У цьому матчі нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відкрив рахунок, реалізувавши пенальті у ворота Уго Льоріса. Це був п'ятий пенальті у виконанні 35-річного аргентинця на ЧС-2022 у Катарі.
Раніше він забив з 11-метрової позначки у ворота Саудівської Аравії, Нідерландів та Хорватії. Також Мессі не забив одинадцятиметровий удар у ворота збірної Польщі на груповому етапі.
За інформацією The Sporting News, Аргентина встановила рекорд за кількістю пенальті у матчах одного чемпіонату світу.
Раніше рекорд утримували Португалія та Нідерланди, які мали по чотири пенальті на ЧС-1966 та ЧС-1978 відповідно.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.