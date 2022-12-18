ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ліонель Мессі реалізував чотири пенальті з п'яти на катарському мундіалі.

Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.

У цьому матчі нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відкрив рахунок, реалізувавши пенальті у ворота Уго Льоріса. Це був п'ятий пенальті у виконанні 35-річного аргентинця на ЧС-2022 у Катарі.

Раніше він забив з 11-метрової позначки у ворота Саудівської Аравії, Нідерландів та Хорватії. Також Мессі не забив одинадцятиметровий удар у ворота збірної Польщі на груповому етапі.

За інформацією The Sporting News, Аргентина встановила рекорд за кількістю пенальті у матчах одного чемпіонату світу.

Раніше рекорд утримували Португалія та Нідерланди, які мали по чотири пенальті на ЧС-1966 та ЧС-1978 відповідно.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.