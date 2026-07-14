Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі французів та іспанців напередодні їхньої битви в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Вже сьогодні, 14 липня, збірні Франції та Іспанії на Даллас Стедіум у США визначатимуть першого фіналіста чемпіонату світу-2026.

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Для французів та іспанців це буде 39-та очна зустріч у всіх турнірах. У 18-ти випадках сильнішою була Іспанія, у 13-ти — Франція, тоді як сім разів було зафіксовано нічийний результат (загальна різниця забитих-пропущених голів — 71:44).

Вперше ці національні команди зустрілися в далекому 1922 році, у товариському матчі в передмісті Бордо. Тоді перемогу з рахунком 4:0 святкували гості. Перше офіційне протистояння відбулося набагато пізніше, у фіналі плейоф Євро-1984 у Франції, і тоді сильнішими були господарі поля (2:0).

Найбільша звитяга іспанців над французами (8:1) мала місце в домашньому для них товариському матчі в 1929 році, тоді як для Франції найбільшими є три перемоги з різницею в два гола. Рекордними за кількістю голів (9) на двох є вищезгадане протистояння в 1929-му й минулорічна гольова феєрія в німецькому Штутгарті, що завершилася звитягою іспанців (5:4).

Разом із нашим партнером betking ​розповідаємо про найважливіші матчі Франції проти Іспанії.

Євро-1984. Плейоф, фінал. 27.06.1984. Парк де Пренс (Париж, Франція)

Франція — Іспанія 2:0

Голи: Платіні, 57, Беллон, 90+1

Франція: Бат — Баттістон (Аморос, 73), Ле Ру, Боссі, Домерг — Жиресс, Л. Фернандес, Тігана — Платіні, Лякомб (Женгіні, 80), Беллон

Іспанія: Арконада — Уркіага, Гальєго, Сальва, Камачо — Сеньйор, Х. Альберто (М. Сарабія, 75), Муньйос — Франсіско — Лобо Карраско (Р. Фернандес, 85), Сантільяна

Попередження: Л. Фернандес, Ле Ру — Гальєго, Лобо Карраско

Вилучення: Ле Ру, 85 (друга жовта)

Перша ж офіційна очна зустріч виявилася вкрай значущою, особливо для французів, які й святкували звитягу у вирішальному поєдинку Євро-1984. Для Франції цей успіх став першим на міжнародній арені, тоді як Іспанія претендувала на свою другу перемогу на ЧЄ. Відзначимо й гол у фіналі у виконанні Мішеля Платіні, який із різницею аж у шість голів (9 проти 3-х) став найкращим бомбардиром турніру, що проходив на батьківщині французів.

Євро-2000. Плейоф, 1/4 фіналу. 25.06.2000. Ян Брейдел Стедіум (Брюгге, Бельгія)

Іспанія — Франція 1:2

Голи: Мендьєта, 38 (пен.) — Зідан, 33, Джоркаефф, 44

На 89-й хвилині Рауль не реалізував пенальті (повз ворота)

Іспанія: Каньїсарес — Сальгадо, Абелардо, Хемес, Арансабаль — Мендьєта (Урсаїс, 57), Гвардіола, Ельгера (Лопес, 77), Мунітіс (Ечеберрія, 73) — Рауль, Альфонсо

Франція: Бартез — Л. Тюрам, Десаї, Блан, Лізаразю — Вієйра, Дешам — Дюгаррі, Зідан, Джоркаефф — Анрі (Анелька, 82)

Попередження: Альфонсо, Гвардіола, Сальгадо, Хемес — Дешам

Після насиченого завершення першого тайму чвертьфінального матчу плей-оф ЧЄ-2000 командам так і не вдалося порадувати вболівальників голами в другій половині протистояння, хоча дуже непогану можливість мали іспанці, а саме Рауль. Проте, на передостанній хвилині основного часу він схибив з 11-метрової позначки, що призвело до вильоту номінальних господарів поля, тоді як гості пізніше вдруге стали чемпіонами Європи.

ЧС-2006. Плейоф, 1/8 фіналу, 27.06.2006. Нідерзахсенштадіон (Ганновер, Німеччина)

Іспанія — Франція 1:3

Голи: Вілья, 27 — Рібері, 41, Вієйра, 83, Зідан, 90

Іспанія: Касільяс — Рамос, Пуйоль, Ібаньєс, Пернія — Хаві (М. Сенна, 72), Х. Алонсо, Фабрегас — Рауль (Л. Гарсія, 54) — Вілья (Хоакін, 54), Торрес

Франція: Бартез — Саньйоль, Л. Тюрам, Галлас, Абідаль — Вієйра, Макелеле — Рібері, Зідан, Малуда (Гову, 74) — Анрі (Вільтор, 88)

Попередження: Пуйоль — Вієйра, Рібері, Зідан

Перша й тимчасово єдина зустріч іспанців із французами в рамках мундіалю відбулася в 2006 році. Номінальним гостям удалося знайти відповідь на гол Давіда Вільї і вийти до наступного раунду, тоді як пізніше Франція дісталася фіналу, де зазнала поразки (1:1 осн. час, 3:5 по пен.) в легендарному матчі проти Італії.

Євро-2012. Плейоф, 1/4 фіналу. 23.06.2012. Донбас Арена (Донецьк, Україна)

Іспанія — Франція 2:0

Голи: Х. Алонсо, 19, 90+1

Іспанія: Касільяс — Арбелоа, Рамос, Піке, Альба — Х. Алонсо, Бускетс, Хаві — Сілва (Педро, 65), Фабрегас (Торрес, 67), Іньєста (Касорла, 84)

Франція: Льоріс — Ревеєр, Рамі, Кошельни, Кліші — Малуда (Насрі, 65), Мвіла (Жиру, 79), Кабай — Дебюші (Менез, 64), Бензема, Рібері

Попередження: Рамос — Кабай, Менез

Ще 12-ма роками пізніше Іспанія й Франція знову зустрілися в плей-оф ЧЄ. Цього разу долю протистояння визначив дубль у виконанні далекого від статусу бомбардира Хабі Алонсо. Вибивши з турніру французів, іспанці пізніше вийшли до фіналу, де розгромили італійців і стали чемпіонами Європи, встановивши одразу кілька рекордів (перші, хто двічі поспіль виграв Євро, а також перші, хто виграв три поспіль великі турніри).

Ліга націй-2020/21. Плейоф, фінал. 10.10.2021. Стадіо Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Іспанія — Франція 1:2

Голи: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Е. Гарсія, Лапорт, М. Алонсо — Родрі (Форнальс, 84), Бускетс, Гаві (Коке, 75) — Ферран (Меріно, 84), Оярсабаль, П. Сарабія (Піно, 61)

Франція: Льоріс — Кунде, Кімпембе, Варан (Упамекано, 43) — Павар (Дюбуа, 80), Погба, Чуамені, Т. Ернандес — Грізманн (Верету, 90+2) — Мбаппе, Бензема

Попередження: Лапорт — Погба, Кунде, Мбаппе

Іспанія з Францією зустрілися й у другому в історії вирішальному поєдинку Ліги націй, після того як жодній із цих двох збірних не вдалося кваліфікуватися до Фіналу чотирьох у сезоні-2018/19. Саме номінальні господарі поля відкрили рахунок зусиллями Мікеля Оярсабаля, але майже одразу ж Карім Бензема відновив паритет, а Кіліан Мбаппе пізніше вивів гостей уперед. Уникнути невдачі іспанці так і не зуміли, тож французи святкували здобуття трофея.

Євро-2024. Плейоф, 1/2 фіналу. 09.07.2024. Футбольна арена (Мюнхен, Німеччина)

Іспанія — Франція 2:1

Голи: Ямаль, 21, Ольмо, 25 — Коло Муані, 8

Іспанія: Сімон — Навас (Вівіан, 58), Н. Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Руїс, Родрі, Ольмо (Меріно, 76) — Ямаль (Ферран, 90+3), Мората (Оярсабаль, 76), Вільямс (Субіменді, 90+4)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Т. Ернандес — Рабьйо (Камавінга, 62), Чуамені, Канте (Грізманн, 62) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муані (Баркола, 63), Мбаппе

Попередження: Навас, Ямаль — Чуамені, Камавінга

Порадувавши одразу трьома голами протягом стартових 25-ти хвилин півфінального матчу плей-оф Євро-2024, команди більше не відзначилися жодним результативним ударом, що дозволило Іспанії дістатися фіналу, де вона здобула свій четвертий, рекордний (Німеччина має три) титул чемпіона Європи, завдавши поразки Англії.

Ліга націй-2024/25. Плейоф, півфінал. 05.06.2025. Штутгарт Арена (Німеччина)

Іспанія — Франція 5:4

Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямаль, 54 (пен.), 67, Педрі, 56 — Мбаппе, 59 (пен.), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (авт.), Коло Муані, 90+3

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман (Вівіан, 77), Гюйсен, Кукурелья — Меріно (Гаві, 90+1), Субіменді, Педрі (Руїс, 64) — Ямаль, Оярсабаль (Омородіон, 77), Вільямс (Ольмо, 64)

Франція: Меньян — Калулу (Гюсто, 63), Конате, Ленгле (Л. Ернандес, 72), Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле (Коло Муані, 76), Олісе (Шеркі, 63), Дуе (Баркола, 63) — Мбаппе

Попередження: Ямаль, Гаві — Рабьо, Т. Ернандес, Коло Муані, Коне

Минулого року колективи Луїса де ла Фуенте й Дідьє Дешама порадували глядачів найрезультативнішим в поки що небагатій історії Ліги націй протистоянням. Французи вперше за понад 56 років пропустили п'ять голів, а іспанці втретє поспіль дісталися фіналу ЛН, де в підсумку поступилися Португалії, залишившись з одним трофеєм.

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