Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку плейоф чемпіонату світу-2026, який відбудеться 14 липня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/2 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Франції та Іспанії.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ ДАЛЛАС СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН БАРТОН (САЛЬВАДОР) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Обігравши Марокко (2:0) у чвертьфіналі Франція продовжила свою виграшну серію на ЧС-2026 до шести матчів. Впоравшись і з Іспанією вона стане другою в історії європейською збірною після Італії (1934-1938), яка виграла в семи поспіль поєдинках турніру.

Французи хоча й зазнали невдач у перших трьох своїх півфінальних матчах ЧС (1958, 1982, 1986), але досягнули успіху в кожному з останніх чотирьох (1998, 2006, 2018, 2022), у попередніх трьох уникнувши пропущених голів. Франція може приєднатися до Німеччини й Бразилії як третя країна, що тричі поспіль дісталася фіналу мундіалю.

На шляху до майбутнього протистояння на Даллас Стедіум Іспанія пропустила тільки один гол. Бельгія уразила її ворота в чвертьфіналі, але втратила нічийний результат, дозволивши супернику лише вдруге в історії опинитися серед топ-4 збірних турніру.

Іспанці програли тільки один із 27-ми останніх поєдинків на великих турнірах (16В, 10Н), у 2022 році поступившись Японії (1:2) у Катарі. Франція лише двічі обіграла Іспанію в попередніх десяти очних зустрічах при одній нічиїй і семи поразках, зокрема зазнавши мінімальних невдач у півфіналах Ліги націй-2024/25 і чемпіонату Європи-2024.

Якими для обох збірних у рамках великих турнірів були останні матчі, що вийшли за межі основного часу? Протягом минулих 20-ти років Франція зазнала однієї поразки за підсумками додаткового часу й виграла одну серію пенальті при трьох невдачах. Іспанія теж тричі поступилася в серіях ударів з 11-метрової позначки, але й тричі перемогла в них і тричі — в овертаймах.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Франції з коефіцієнтом 2.33, тоді як імовірність успіху збірної Іспанії оцінюється в 3.20. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.33.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ФРАНЦІЯ: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Коне, Рабьо — Дембеле, Олісе, Дуе — Мбаппе

ІСПАНІЯ: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямаль, Ольмо, Баена — Оярсабаль

🏆 СІТКА ТУРНІРУ

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

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