Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом з Rexona розповідає про найцікавіше, що трапилось на початку останньої ігрової доби.

Підбиваємо підсумки першої частини заключного ігрового дня чемпіонату світу 2026 року.

Франція склалась, бо не готувалась

Іспанська пожежа "Фурії Роха" охопила Єлисейські Поля кілька днів тому, після чого чергова ітерація зіркового покоління французького футболу фактично вигоріла. "Les Bleus" називали головним фаворитом на перемогу під час цього мундіалю, а тому потрапляння в якийсь там матч за третє місце команду Дідьє Дешама не цікавило взагалі.

Звичайно, у Маямі можна знайти більш цікаві справи, аніж грати у футбол, у цю пору року, тож і ставлення до підготовки від французів було відповідним. Наслідки — теж очікувані. Найгірший перший тайм, можливо — навіть за всі 14 років роботи Дешама на посаді головного тренера національної збірної. І якщо хтось із уболівальників "Les Bleus" дотерпів до подій другого тайму, то це вже можна називати маленькою футбольною перемогою.

Ібраїма Конате — людина слова

Бувають герої у футбольних матчах, а бувають антигерої. Центральний захисник Франції Ібраїма Конате напередодні гри був максимально відвертим: "Жоден із нас не хоче грати в цю гру за третє місце, але в нас немає вибору". І насправді такі слова від футболіста з "бездоганним" останнім сезоном за Ліверпуль перед переходом до мадридського Реала почути було дуже дивно, адже на цьому мундіалі Конате міг розраховувати хіба що на місце з охолодженням на лаві для запасних.

А якщо таке ставлення до гри, то які очікування від футболіста можуть бути? Перший тайм проти Англії покарав захисника та його збірну повною мірою, і в конкуренції за звання найгіршого на полі Ібраїма міг поборотись хіба що проти Тео Ернандеса та Дезіре Дуе.

Тухель намагається сховатись навіть у таких матчах

У англійських уболівальницьких колах після поразки від Аргентини панувала зневіра. І спровокувала її лише одна людина — Томас Тухель, перебудувавши гру на суцільну оборону. Тож коли голи посипались у ворота збірної Франції, фанати "трьох левів" перебували на сьомому небі від щастя. Фантастичний перший тайм і точно найяскравіший спогад Англії на цьому турнірі, після магічного виконання "Wonderwall" авторства Oasis після кожної переможної гри.

Але під час перерви Тухель знову втрутився, що було помітно безпосередньо на полі, коли його команда втратила структуру й ризикувала взагалі подарувати суперникам найбільший камбек за всю історію мундіалів. Пощастило англійцям при цьому, що в складі Франції був Олісе, після ударів якого м’яч узагалі не хотів летіти у ворота. Тож маємо черговий приклад того, як Тухель зрадив сам собі. Чого не можна сказати, наприклад, про Rexona. Rexona — ніколи не зрадить.

Париж не палатиме, бо всім було байдуже

Багато кепкували над перемогами та поразками французького футболу в контексті того, що незважаючи на результат, столиця країни все одно зануриться в хаос принаймні на один вечір. Після поразки від Іспанії так і було. Можливо, не настільки масштабно, як багато хто хотів бачити, але погані інциденти мали місце.

Але після цих 4:6 Париж ночував відносно спокійно — слова Конате були в голові кожного, тож, можливо, захисник команди Дешама впорався із завданням урегулювання громадського порядку навіть краще, аніж могла собі дозволити чинна влада країни.

Герой дня

Букайо Сака. Гравець із хет-триком, який зробив чималий внесок у те, що змусило захист Франції виглядати подекуди ніяково. Але ще відзначимо й Деклана Райса. Півзахисник настільки наївся футболом, що вже в підтрибунному приміщенні перед початком матчу було помітно, наскільки важко йому дається цей черговий вихід на поле. Однак нічого — і швидкий гол-красень поклав самотужки, і подачею на голову Консі дав можливість відзначитись голом захиснику.