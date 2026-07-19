Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Декілька досягнень для хавбека збірної Англії.

Збірна Англії у матчі за третє місце ЧС-2026 обіграла Францію (6:4).

У цьому матчі результативним ударом та гольовою передачею відзначився півзахисник "трьох левів" Деклан Райс.

Таким чином, Райс став першим англійцем з 1966 року, який зміг забити та віддати гольовий пас у матчі плейоф чемпіонатів світу.

Також Райс став шостим англійським гравцем, який відзначився голом та асистом в одному матчі ЧС. До нього таким досягненням відзначилися Роджер Хант, Джо Коул, Рахім Стерлінг, Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн.

Окрім цього, гол 27-річного англійця став найшвидшим в офіційних матчах збірної Англії з фіналу Євро-2020. Райс забив на позначці 2 хвилини та 14 секунд. Це третій найшвидший гол історії матчів за третє місце на мундіалях.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.