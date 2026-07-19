Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Ле Бльо заявив про неприйнятну поведінку окремих футболістів і подякував Дідьє Дешаму за роки роботи зі збірною.

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабьо прокоментував поразку від Англії (4:6) у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026. Хавбек зізнався, що залишився розчарований діями деяких партнерів у першому таймі, хоча відмовився називати конкретні прізвища.

"Ми доволі ганебно увійшли в цей перший тайм. Я побачив таку поведінку з боку деяких гравців, якої ніколи раніше не помічав. Це трохи розчаровує, адже це був останній матч, щоб гідно показати себе на цьому турнірі.

Звісно, після поразки від Іспанії залишилося багато розчарування, але потрібно було виконати свою роботу до кінця – не можна просто так брати й халтурити. У перерві ми поговорили між собою, сказали, що треба продемонструвати бодай трохи гордості, і в другому таймі все пішло значно краще. Бо те, як деякі поводилися в першій половині зустрічі, просто неприпустимо.

Дешам подякував нам, але насправді це ми маємо дякувати йому за ці прекрасні роки та за ту дисципліну, яку він вибудував. Він підняв збірну Франції – не сам, звісно, але став головним творцем цього успіху. Це кінець епохи для чималої кількості людей у збірній Франції, але ми будемо пам'ятати це завжди", — сказав футболіст.

Дешам очолював національну команду Франції з 2012 року, провівши на чолі збірної 187 матчів. За цей час він привів команду до перемоги на чемпіонаті світу 2018 року та тріумфу в Лізі націй сезону-2020/21.