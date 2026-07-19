Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок за третє місце ЧС-2026 увійшов до числа найгольовіших матчів в історії мундіалів.

Матч за бронзові медалі чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Франції, getty images

Матч за бронзові медалі чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Франції, getty images

Матч за бронзові медалі чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Франції став найрезультативнішим поєдинком світових першостей у XXI столітті.

Команда Томаса Тухеля перемогла з рахунком 6:4, а загалом глядачі побачили десять забитих м'ячів. Востаннє стільки голів на чемпіонатах світу в одному матчі вболівальники не бачили понад шість десятиліть.

Поєдинок також увійшов до числа найрезультативніших в історії мундіалів, повторивши результат матчу Франція — Парагвай (7:3) на чемпіонаті світу 1958 року.

Крім того, французька збірна вперше у своїй історії пропустила шість м'ячів в одному матчі чемпіонату світу. Попереднім антирекордом команди були п'ять пропущених голів у зустрічі з Бразилією на турнірі 1958 року.