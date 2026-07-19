Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гравець "триколірних" поділився своїми думками після гри з Англією.

Захисник збірної Франції Жюль Кунде прокоментував поразку своєї команди у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії (4:6).

"У першому таймі ми зіграли дуже, дуже погано з багатьох причин. У другій половині зустрічі ми набагато більше відповідали тому, що маємо робити, одягаючи синю футболку. Цього виявилося недостатньо, хоча у другому таймі ми створили багато моментів. Ми всі розчаровані тим, що завершили турнір другою поразкою і не змогли подарувати перемогу тренеру.

Передусім шкода, що ми не у фіналі — це важкий для гри матч. Особисто я вважаю, що матч за третє місце не мав би проводитися, адже для спортсмена дуже складно грати його після того, як ти готувався лише до однієї мети — фіналу. Водночас ми повинні були зробити більше. Загалом ми залишили позитивне враження, і людям подобалося дивитися на нашу гру, але таке завершення залишає гіркий присмак", — наводить слова Дешама L’Equipe.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.