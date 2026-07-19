Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Францією.

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс прокоментував перемогу своєї команди у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Франції (6:4).

"Думаю, можемо пишатися собою як команда — дуже важко змиритися з тим, що ми програли у півфіналі. Вже втомилися говорити, що пишаємося виходом у півфінали та чвертьфінали — зрештою ми хочемо перемагати разом. Але зайняти третє місце на цьому турнірі справді велике досягнення.

Це найкраща збірна Англії за дуже довгий час. Це факт. Ніхто не може цього у нас відібрати. Думаю, нам треба продовжувати рухатися вперед. Все вирішують найдрібніші деталі. Це футбол: днями ми програли через кілька епізодів, через те, як зіграли у ключові моменти", — наводить слова Райса BBC.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.