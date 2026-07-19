Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Востаннє таке траплялося на мундіалі 2022 року.

Збірна Англії у матчі за третє місце ЧС-2026 впевнено обіграла Францію (6:4).

Таким чином, англійці втретє у своїй історії змогли забити шість голів в одному матчі чемпіонатів світу.

До цього таке траплялося на ЧС-2018 проти Панами (6:1) та Ірану (6:2) у 2022 році.

Також це найрезультативніший матч за кількістю голів в історії поєдинків "трьох левів" на мундіалях.

До цього лідирували матчі Англія – Іран (6:2, ЧС-2022) та Англія – Бельгія (4:4, ЧС-1954).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.