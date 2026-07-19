Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що очікувати у вирішальному матчі мундіалю.

У Канаді, Мексиці й США завершилися 103 зі 104-х матчів чемпіонату світу-2026. Залишилося з'ясуватися, хто саме виграє 23-й в історії мундіаль. За "золото" турніру на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум боротимуться Іспанія та Аргентина. Сьогодні, 19 липня, поєдинок стартує о 22:00 за Києвом.

ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ

Іспанська національна команда вразила всіх своєю оборонною надійністю, завдяки якій воротар Унаї Сімон побив "сухий" рекорд Вальтера Дзенги. На шляху до вирішальної дуелі підопічні Луїса де ла Фуенте зіткнулися з одразу кількома висококласними гравцями атакувальної ланки, але обмежилися одним пропущеним голом у семи матчах, вдруге в історії досягнувши фіналу чемпіонату світу.

У 2010 році Іспанія виграла турнір після здобуття "золота" ЧЄ-2008. До ЧС-2026 іспанці так само підійшли в статусі чемпіонів Європи й сьогодні вони спробують "повернути" трофей до цієї частини світу.

Як і її суперник, аргентинська збірна очікувано фінішувала першою в своєму квартеті, хоча останній матч групового етапу (проти Йорданії, 3:1) започаткував неприємну для неї серію. Підопічні Ліонеля Скалоні пропустили щонайменше один гол у кожному з чотирьох поєдинків плейоф. При цьому два з них завершилися додатковим часом, тоді як у двох інших їм доводилося відіграватися на останніх хвилинах основного.

Аргентина має три перемоги (1978, 1986, 2022) і три поразки (1930, 1990, 2014) у фіналах ЧС. Як і чотири роки тому, Ліонель Мессі відіграв значну роль в успіхах аргентинців і тепер він прагне привести їх до другого поспіль титулу.

Іспанія та Аргентина причетні до трьох із чотирьох останніх зіграних фіналів мундіалю. У кожному з них колективам не вдалося виявити сильнішого протягом основних 90 хвилин, тоді як минулого разу, у 2022 році в Катарі, справа дійшла й до серії пенальті.

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