Півзахисник Реала став найрезультативнішим англійцем в історії одного мундіалю.
Беллінгем, getty images
19 липня 2026, 10:19
Атакувальний півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем встановив новий бомбардирський рекорд національної команди в межах одного чемпіонату світу.
Свій сьомий м'яч на ЧС-2026 футболіст забив у матчі за третє місце проти Франції, який завершився перемогою англійців із рахунком 6:4.
Завдяки цьому Беллінгем перевершив досягнення легендарного Гарі Лінекера, який на чемпіонаті світу 1986 року відзначився шістьма голами.
Окрім рекорду збірної Англії, хавбек Реала завершив турнір у статусі найрезультативнішого півзахисника чемпіонату світу.
Загалом у складі національної команди Беллінгем уже провів 56 матчів, у яких записав до свого активу 13 голів і 11 результативних передач.