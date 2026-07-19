Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Реала став найрезультативнішим англійцем в історії одного мундіалю.

Атакувальний півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем встановив новий бомбардирський рекорд національної команди в межах одного чемпіонату світу.

Свій сьомий м'яч на ЧС-2026 футболіст забив у матчі за третє місце проти Франції, який завершився перемогою англійців із рахунком 6:4.

Завдяки цьому Беллінгем перевершив досягнення легендарного Гарі Лінекера, який на чемпіонаті світу 1986 року відзначився шістьма голами.

Окрім рекорду збірної Англії, хавбек Реала завершив турнір у статусі найрезультативнішого півзахисника чемпіонату світу.

Загалом у складі національної команди Беллінгем уже провів 56 матчів, у яких записав до свого активу 13 голів і 11 результативних передач.