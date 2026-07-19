Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанський захисник поділився своїми думками перед фіналом ЧС-2026.

Захисник збірної Іспанії Педро Порро прокоментував майбутній матч фіналу ЧС-2026 проти Аргентини.

"Нас чекає дуже важкий матч, який буде напруженим від першої до останньої хвилини. Аргентина – це не тільки фізично сильна команда. У неї дуже багато футболістів високого рівня, багато хто виступає в Європі.

Для мене Мессі – найкращий футболіст усіх часів. Я б сказав, що зупинити його неможливо.

Тому нам потрібно перш за все зосередитися на собі. Саме так ми діяли в матчі з Францією – намагалися нейтралізувати сильні сторони суперника, але при цьому головним був наш власний виступ", — наводить слова Порро COPE.

Нагадаємо, матч Іспанія – Аргентина відбудеться сьогодні, 19 липня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.