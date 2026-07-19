Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фінансовий результат мундіалю суттєво перевищив попередній прогноз організації.

ФІФА підбила фінансові підсумки чемпіонату світу-2026, зафіксувавши рекордний дохід у розмірі 15 мільярдів доларів.

Як повідомляє The Guardian, ця сума значно перевищила початкові очікування керівництва організації, яке прогнозувало близько 11 мільярдів доларів виручки.

За даними джерела, одним із головних чинників такого фінансового успіху стали високі доходи від продажу та офіційного перепродажу квитків. Під час кожної операції перепродажу ФІФА отримувала комісію у розмірі 15% як від продавця, так і від покупця.

Вагомий внесок у рекордний результат також зробили надходження від преміальних пакетів гостинності та супутніх сервісів, які користувалися високим попитом протягом турніру.