Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Аргентина.
Родріго Де Пауль, Getty Images
19 липня 2026, 21:31
Національні збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.
Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Францією (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Ліонель Скалоні, на тлі перемоги над Англією (2:1), використав із перших хвилин Монтьєля на правому фланзі оборони, тоді як Де Пауль та Ніко Гонсалес розташуються в півзахисті.
Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.
Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Гаві, Субіменді, Педрі, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.
Запасні: Муссо, Рульї, Сенесі, Отаменді, Медіна, Моліна, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Альмада, Сімеоне, Пас, Лопес, Лаут. Мартінес.
Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Н. Гонсалес — Мессі, Х. Альварес.
Гра Іспанія — Аргентина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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