Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Аргентина.

Національні збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Францією (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Ліонель Скалоні, на тлі перемоги над Англією (2:1), використав із перших хвилин Монтьєля на правому фланзі оборони, тоді як Де Пауль та Ніко Гонсалес розташуються в півзахисті.

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.

Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Гаві, Субіменді, Педрі, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.



Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Н. Гонсалес — Мессі, Х. Альварес.