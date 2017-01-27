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Football.ua представляет перевод очередного фрагмента книги Дэвида Сэлли и Криса Андерсона "Игра чисел: почему всё, что вы знаете о футболе, неверно".

"Если у тебя серьезная проблема — это не страшно; страшно, если это та же сама проблема, что и в прошлом году"

Джон Фостер Даллес

Невзирая на все недостатки Флорентино Переса, он, хоть и краем глаза, но видел истину: футбол — это "процесс уплотнительных колец", хорошие игроки склонны группироваться друг с другом. Но он упустил самый главный вывод из этой идеи: именно самое слабое, а не самое сильное звено является определяющим для успеха команды или компании. Для того, чтобы это определить, нам нужно провести критический тест, который продемонстрирует роль самого слабого звена в успехе команды и его влияние на место клуба в турнирной таблице.

Очевидно, что и самый слабый, и самый сильный игрок влияют на общий уровень выступления команды. Но не совсем ясно, который из них влияет больше: футбол — это игра сильного или слабого звена?

Воспользуемся одним очень полезным экономическим инструментом — регрессионным анализом. Это позволит нам предугадать успех клуба на основании информации о его слабейшем и сильнейшем звене. И анализ этот говорит о том, что слабое звено куда важнее. С каждым процентом, на который улучшается показатель лучшего игрока (см. предыдущий фрагмент), разница забитых/пропущенных мячей за один матч в среднем растет на 0,27 (согласно данным за сезон 2010-2011). Это значит, что если поднять уровень качества лучшего игрока с 82% до 92%, например подписав нового форварда, то за сезон из тридцати восьми матчей показатель забитых/пропущенных улучшится более, чем на десять. Не менее показательные результаты и по количеству набранных за игру очков: такой же апгрейд топового игрока принесет на пять очков больше за сезон.

Для многих команд в этом и состоит разница между успехом и провалом: место в Лиге чемпионов или бесчестие Лиги Европы, выживание или вылет, завоевание титула или досадное второе место. Ради этих пяти очков (на каждые десять процентов апгрейда) команды и готовы выбрасывать миллионы на покупку очередной суперзвезды.

Перес считал, что мадридские суперзвезды компенсируют все оставшиеся слабые стороны. С аналитической точки зрения, это могло произойти: значительное воздействие сильных сторон могло просто не оставить слабым шансов как-либо повлиять на статистику. В конце концов, хорошее сильное звено в большинстве случаев склонно играть в одной команде с хорошим слабым звеном, и, казалось бы, нам достаточно проанализировать их — как чаще всего делают футбольные болельщики.

Тем не менее, эффект от изменения сильного и слабого звена достаточно разный, чтобы их в этом плане не отождествлять. Если улучшить слабое звено с 38% до 48%, команда сможет забить на тринадцать мячей больше за сезон или же взять на девять очков больше в турнирной таблице.

Это значит, что апгрейд слабого звена может помочь команде куда больше, чем апгрейд сильнейшего. Возьмем, к примеру, середняка Ла Лиги Леванте. Их сильнейшее звено в 2011 году — полузащитник Хуанлу (74,4%), а слабое — защитник Хуанфран (56,8%). Леванте финишировал в чемпионате на четырнадцатом месте с 45 очками в 2011 году. Если бы благодаря усердным тренировкам или просто волшебству Хуанфрану удалось бы прокачать свой уровень на 4%, его клуб мог бы существенно подняться в таблице: Леванте мог бы закончить чемпионат на восьмом месте; а если бы Хуанлу прокачался ровно на столько же, количество набранных очков выросло бы всего на два, и команда поднялась бы на три места.

Короче говоря, согласно этим подсчетам, уровень слабого звена на 30% сильнее влияет на разницу забитых/пропущенных и почти вдвое сильнее на количество очков, заработанных за игру.

Представьте себе, что Рэдингу бы не пришлось в тот майский день выпускать Зураба Хизанишвили на Уэмбли в матче за выход в АПЛ. Представьте, что на его месте оказался бы кто-нибудь хотя бы на 5% лучше. Весь ход футбольной истории мог бы измениться: возможно, тренером Ливерпуля стал бы Брайан Макдермотт, а не Брендан Роджерс; а движущей силой в центре поля мерсисайдцев стал бы не Джо Аллен, а Джем Каракан.

А что если бы Перес больше внимания уделял усилению своих «Павонов», а не «Роналду»? Эксперимент с галактикос не оказался бы таким печальным, и у президента Реала было бы больше, чем одна победа в Лиге чемпионов и Ла Лиге, чтобы оправдать выброшенные сотни миллионов евро. Перес понимал, что футбол — это "процесс уплотнительных колец". Он просто пытался решить свою проблему неправильным путем.

Воспринимать футбол как игру суперзвезд (как это делал Перес) просто. Они украшают игру, они удивляют, они вдохновляют. Благодаря им продаются футболки и билеты на стадион. Но они не решают, кто побеждает в матчах и кому достаются титулы. Эта честь предоставляется некомпетентным деревьям в защите и недопонимающим друг друга клоунам в центре поля. Футбол — это игра слабого звена. Как и в случае с космическим шаттлом, одна маленькая вышедшая из строя деталь может привести к мультимилионной катастрофе.

Это должно изменить то, как мы видим футбол, как мы строим футбольные команды, как мы делаем замены — мы просто должны мыслить о футболе иначе.

***

Некоторые дни — просто не задаются. Хаим Мегрелишвили, не самый выдающийся израильский защитник, который в то время выступал за арнемский Витесс, наверняка и не подозревал, что его ждет, когда проснулся рано утром 15 марта 2008 года. Такой день шокировал бы даже Зураба Хизанишвили, нашего друга, один матч которого стоил Рэдингу 90 миллионов фунтов.

Он, вполне возможно, ничего не знал даже когда выходил с командой разминаться на поле Твенте — Витесс приехал в гости на матч Эредивизи в Энсхеде. Уже к третьей минуте матча, Мегрелишвили отдал Романо Деннебоому несколько акров свободного пространства для получения передачи, а потом не успел вернуться на позицию и лишь беспомощно наблюдал, как нападающий вывел хозяев вперед. Тогда он уж точно понял, что это не самый удачный его день. И все равно, Хаим был шокирован, когда спустя три минуты (прошло лишь шесть минут от начала матча), он увидел свой номер на табличке четвертого суди, стоящего у боковой линии. Рядом с ним, уже готовый выйти на поле, ждал Александер Бюттнер, юный левый защитник, который в будущем перейдет в Манчестер Юнайтед. Мегрелишвили еще не успел вспотеть, люди на трибунах не успели занять свои места, а Хаима уже заменили.

Немногим игрокам приходилось переживать подобное публичное унижение. Пусть это и не самая быстрая замена в истории — есть примеры из Линкольн Сити и норвежской команды Брин, но все равно такие ситуации еще долго преследуют игроков в страшных снах. Несомненно, Мегрелишвили не стало легче, когда тренер, Аад де Мос, сделал то же самое снова и отправил его на скамейку запасных в игре Витесса с АЗ две недели спустя.

Зачем де Мос это делал? Просто он признавал, что футбол — это игра, в которой почти все определяется самым слабым звеном команды. Он менял свое "уплотнительное кольцо" в надежде, что замена Мегрелишвили проведет матч на чуть более высоком уровне, чем горемычный израильтянин. Он знал, что если оставить незадачливого защитника на поле, это будет иметь значительные негативные последствия и существенно уменьшит шансы его команды на победу. Вряд ли он пытался унизить игрока. Но, в любом случае, у него не оставалось другого выбора.

При всех тех миллионах, что тратятся на суперзвезд, их влияние на исход любого матча не безгранично. В этом плане профессиональный футбол очень отличается от любительского. Когда вы пинаете мячик с друзьями в парке, команда с одним или двумя лучшими игроками будет побеждать практически всегда. У профессиональных футболистов есть еще одна общая черта с элитными и породистыми прусскими лошадьми из первых частей книги — их отбирают из огромного стада многообещающих подростков, исключительных талантов в своей возрастной группе. В чисто дарвинианском смысле отбор очень и очень жесткий, и лучшие игроки являются чуть ли не воплощением вообще возможного максимума формы и умений.

Их выбирают из миллионов кандидатов, и большинство из них примерно одинакового уровня, они лезут друг другу на голову, пытаясь как можно сильнее приблизиться к лимиту человеческих возможностей — скорости бега, выносливости, реакции и т.п. Это значит, что разница в уровне на профессиональном поле намного меньше, чем в парке. Как ни странно, в профессиональном футболе выдающиеся игроки становятся менее выдающимися.

Более того, даже те футболисты, которые бьют сильнее всех, отдают самые точные передачи (или, скорее, создают простые пасы в сложных ситуациях), невероятно быстро и далеко бегают, должны как-нибудь смириться с тем фактом, что с мячом они проводят около 1-2% времени на поле. В этом заключается еще одно существенное отличие от футбола в парке, где один или два лучших игрока могут держать мяч у себя практически постоянно. Этим футбол отличается и от других видов спорта, таких, как баскетбол, бейсбол или американский футбол, где разыгрывающий защитник, питчер или квотербек работают с мячом солидный отрезок времени.

Вот и наши цифры утверждают то, что успех команды определяется силой самого слабого звена, а исход матчей, как правило, решается ошибками, недопониманием, из-за которых даже самые отработанные тактические схемы распадаются на мелкие куски. Футбольные матчи определяются ошибками, и как раз худший игрок команды, скорее всего, отдаст неточную передачу или забудет накрыть своего подопечного — а тогда вся недельная подготовка пойдет коту под хвост.

Минимизировать потенциальное влияние худших игроков и в конкретном матче, и на протяжении всего сезона — это работа тренера. Признать, что футбол — это игра, в которой непропорционально большая роль отведена слабому звену в команде, — это первый шаг. И факт этот не должен упускать из виду ни один тренер. Хотя бы немного помочь каждому наставнику, как мы считаем, могут пять общих планов, призванных решить "проблемы Мегрелишвили". Понимание этого прольет свет на значение красных карточек, на важность тактики, на то, как и когда правильно производить замены, на цену трансферов суперзвезд.

Ориентация на самое слабое звено, скорее всего, разочарует болельщиков. Ведь такой тренер с началом трансферного окна должен потратить больше времени и денег на поиски замены своего собственного Мегрелишвили, чем на приобретение известного футболиста, которое порадует толпу. Но какой бы странной не казалась вам эта истина, помните: усилить слабое звено — это самый эффективный способ выигрывать больше матчей и подняться в турнирной таблице.

Продолжение следует...