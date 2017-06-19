Кубок Конфедераций

Во втором матче группы В подопечные Йоахима Лева смогли обыграть Соккеруз, несмотря на два пропущенных гола (3:2)

Во втором матче первого тура группы В сборная Германии в Сочи противостояла Австралии. Команда Лева понесла потери в лице Сане и Демме, которые из-за повреждений не могли выйти на поле стадиона Фишт. Хоть немцы и приехали на турнир резервным составом, но все равно именно бундестим считался очевиднейшим фаворитом данного поединка, с чем, правда, собирались поспорить Соккеруз.

Австралийцы с первых минут применили высокий прессинг против Германии, за что поплатились пропущенным голом. Брандт протащил мяч и с фланга выкатил его в район одиннадцатиметровой отметки, где уже был Штиндль, который уверенно отправил круглого в сетку ворот. Активней всех в первом тайме в стане номинальных хозяев был Леки. Мэттью и впереди старался задержаться с мячом, и сзади отрабатывал очень качественно.

Немцы упустили несколько моментов в середине тайма. Сперва Вагнер в падении пробивал головой — сложно было угодить мимо ворот, но Сандро справился. А затем все тот же страйкер Хоффенхайма получил мяч из глубины, немного продвинулся к владениям Райана и нанес удар — игровой снаряд разминулся с дальним углом ворот. Команда Постекоглу ответила, да еще как! Рогич дважды выстрелил из-за пределов штрафной. Первый удар Томаса был заблокирован, а вот второй цели достиг. Счет стал равным за несколько минут до перерыва и казалось, что на отдых команды уйдут при 1:1, но не тут то было. Горецка заработал одиннадцатиметровый удар, а Дракслер уверенно реализовал приговор, разведя вратаря и мяч по углам. Арбитр отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе команды Лева.

Второй тайм немцы начали ударно. Киммих шикарно вывел Горецку на отличную позицию, а Леон расстрелял ворота Райана. Соккеруз с ответом не затянули. На 55-й минуте Юрич отправил мяч в сетку после грубейшей ошибки Лено, который выпустил игровой снаряд из рук. Стоит сказать, что арбитр прибегнул к видеоповтору, чтобы выяснить коснулся ли рукой мяча Юрич — ассистент за компьютером ничего противозаконного не увидел. К Лено возникают серьезные вопросы, поэтому, возможно, в следующем поединке мы увидим тер Штегена или Траппа.

Тренерский штаб бундестима сразу же перестроил команду на игру в три защитника, а подопечные Лева уже не так активно атаковали, в основном полагаясь на скоростные качества Вернера. Тимо, кстати, имел свой момент, но угодил в штангу после серии индивидуальных действий. Австралийцы заметно усилили давление на немецкие редуты, однако создать что-то существенное так и не вышло. Слишком прямолинейно действовала команда Постекоглу, не хватало дирижера атакам номинальных хозяев.

Как итог, немцы в вальяжном стиле добиваются трех пунктов и занимают вторую строчку таблицы квартета В, сравниваясь по очкам с чилийцами, которые вчера под занавес поединка дожали Камерун. Австралийцы же показали характер, который, наверняка, поможет им зацепить пункты в двух оставшихся матчах.

Артем Андросян, Football.ua

Австралия — Германия 2:3

Голы: Рогич, 41, Юрич, 56 — Штиндль, 5, Дракслер, 44 (с пенальти), Горецка, 48

Австралия: Райан — Дегенек, Сенйсбери, Райт — Леки, Муй, Миллиган, Бехич — Луонго (Крузе, 46), Рогич (Троизи, 70), Юрич (Кэхилл, 87)

Германия: Лено — Киммих, Рюдигер, Мустафи, Гектор — Руди, Горецка — Брандт (Зюле, 63), Штиндль (Джан, 78), Дракслер — Вагнер (Вернер, 58)

Предупреждения: Сейнсбери — Горецка