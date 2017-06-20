Кубок Конфедераций

ФИФА предупредила Федерацию футбола Мексики по поводу поведения фанатов.

Мексиканские болельщики скандировали гомофобские кричалки во время матча Кубка конфедераций против Португалии (2:2).

ФИФА предупредила Федерацию футбола Мексики из-за поведения болельщиков, сообщает AP news.

Отметим, ранее ФИФА уже выносила наказание мексиканской федерации за оскорбления в адрес геев в отборочном цикле ЧМ-2018.

Второй матч в группе А на Кубке конфедераций между национальными сборными Португалии и Мексики выдался зрелищным и с обилием голов (2:2).