ФИФА предупредила Федерацию футбола Мексики по поводу поведения фанатов.
Мексиканские фанаты, Getty Images
20 июня 2017, 19:00
Мексиканские болельщики скандировали гомофобские кричалки во время матча Кубка конфедераций против Португалии (2:2).
ФИФА предупредила Федерацию футбола Мексики из-за поведения болельщиков, сообщает AP news.
Отметим, ранее ФИФА уже выносила наказание мексиканской федерации за оскорбления в адрес геев в отборочном цикле ЧМ-2018.
Второй матч в группе А на Кубке конфедераций между национальными сборными Португалии и Мексики выдался зрелищным и с обилием голов (2:2).