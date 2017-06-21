Кубок Конфедераций

Матч Кубка конфедераций был остановлен для видеопросмотра драки.

Встреча второго тура группы A между сборными Мексики и Новой Зеландии была остановлена в компенсированное время второго тайма. Матч прохил на стадионе Фишт в Сочи,

Диего Рейес остановил атаку новозеландцев с нарушением правил, после чего случилась потасовка. Судья после видеопросмотра показал желтые карточки Рейесу и Майку Боксвеллу.

Матч завершился победой сборной Мексики со счетом 2:1.