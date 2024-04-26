Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Астон Вілла прийматиме Челсі.

За версією букмекерів, бірмінгемці є фаворитами зустрічі: перемога господарів поля оцінюється коефіцієнтом 2.13, а перемога гостей — 3.30. На нічийний результат пропонується показник 4.0.

У першому колі колектив Унаї Емері здобув мінімальну виїзну перемогу над лондонцями (1:0).

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Астон Вілла не програє і тотал більше 2.5", що оцінюється коефіцієнтом 1.99.

Також можна розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3" із показником 2.12.

На результативний удар найкращого бомбардира бірмінгемців нападника Оллі Воткінса пропонується коефіцієнт 2.10.

Матч Астон Вілла — Челсі відбудеться у суботу, 27 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00.