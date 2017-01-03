Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер раскритиковал "самое неравное расписание Премьер-лиги", которое он видел за 20 лет.

Арсенал сыграет сегодня с Борнмутом, всего через 2 дня после матча с Кристал Пэлас. В то же время, соседи Канониров по городу – Челси – не будут играть до среды, несмотря на то, что свой матч со Стоком провели еще в субботу.

"За 20 лет это самое неравное рождественское расписание, которое я видел", — отметил 67-летний Венгер.

"Разница во времени отдыха просто невероятна, тем более, в сравнении с другими командами".

"Каждый матч в АПЛ очень сложен, но сейчас мы подходим к играм каждые 48 часов с огромным гандикапом в расписании", — продолжил поддевать соперников Арсен.

На данный момент Арсенал занимает 4-е место в Премьер-лиге и в случае победы поднимется на 3-е.