Англия

Бывший исполнительный директор Ливерпуля Иан Эйр считает, что представители гранды в Англии достойны получать большую долю от продажи прав на телетрансляции.

Эйр в 2011 году выступил с довольно противоречивым заявлением, когда заявил, что такие клубы, как Ливерпуль, Ман Юнайтед, Арсенал и Челси – главные "виновники" того, что АПЛ продает права на телетрансляции за рекордные деньги, а поэтому должны и получать большую долю, чем другие клубы.

На данный момент пакет ТВ-прав АПЛ оценивается в 8 млрд фунтов.

Высказывания Эйра не понравились клубам, которые не входят в топ-6 и они напомнили о принципах коллективизма, которые утверждались при учреждении Премьер-лиги.

В пятницу стало известно, что Иан покидает Ливерпуль и продолжит работу в Мюнхене-1860.

"Я по-прежнему уверен, что доля прибыли более именитых клубов в Англии должна быть больше", — заявил Эйр.

"Наверное в 2011 году я был слишком откровенен. Но в то же время я говорил, что если не перераспределить прибыль, то это приведет к спаду результатов английских команд в еврокубках, что и случилось. На это нужно обратить внимание".

"Но в то же время я считаю, что Премьер-лига может служить ориентиром для всех чемпионатов. Равенство, которое существует здесь, объясняется тем, как управляется лига – я имею в виду больше АПЛ, чем английский футбол в целом. У АПЛ можно многому поучиться, хотя и ей есть куда совершенствоваться".