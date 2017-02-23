Англия

Главный тренер лондонского Арсенала может покинуть стан Канониров уже этим летом.

Представители одного из китайский клубов провели переговоры с тренером Арсенала Арсеном Венгером. Об этом сообщает Daily Mail.

67-летний наставник Канониров отказался от предложения переехать в Азию, поскольку рассчитывает поработать в одном из ТОП-клубов Европы.

Контракт Венгера с Арсеналом истекает в конце сезона. Француз ранее заявил, что не намерен прекращать тренерскую карьеру, даже если не продлит контракт с Канонирами.