Англия

Главый тренер Арсенала Арсен Венгер пока не принял окончательного решения о своем будущем.

Группа болельщиков Арсенала выразила протест в адрес Арсена Венгера после крупного домашнего поражения от Баварии в Лиге чемпионов (1:5).

"Мнение болельщиков не будет самым важным фактором, но я, конечно, буду его учитывать", — отреагировал Венгер на акцию протеста.

"Я очень много работал в течение 20 лет, чтобы наши болельщики были счастливы. Когда мы проиграли, я понял, что сейчас они далеки от этого".

Ожидается, что Венгер объявит о своем будущем в следующем месяце. Сам тренер ушел от прямого ответа на этот вопрос.

"Мое ближайшее решение — сосредоточиться на следующей игре и быть абсолютно уверенным, что мы реабилитируемся в субботу", — заявил Венгер.

Стоит отметить, что на текущий момент Арсенал занимает пятое место в АПЛ с отставанием в 16 очков от лидирующего Челси.