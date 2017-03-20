Англия

Вингер Барселоны Неймар не исключает своего переезда на Туманный Альбион в будущем.

Английская пресса пополнилась новой порцией слухов относительно возможного перехода Неймара в Манчестер Юнайтед после того, как лидер сборной Бразилии дал интервью The Sun.

В разговоре с журналистами нападающий заявил, что однажды хотел бы попробовать себя в АПЛ, при этом отметив тренерский талант наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо и коуча Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

"Английская Премьер-лига – это чемпионат, который завораживает меня", — признался Неймар.

"Мне нравится стиль футбола в этой стране, а также местные команды, и кто знает… Однажды я бы хотел сыграть в АПЛ, да".

"Моими любимыми клубами являются Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал и Ливерпуль – это те команды, которые всегда сражаются до конца".

"Кроме того, в Премьер-лиге работают тренера высшего уровня, такие как Моуриньо и Гвардиола. Это специалисты, с которыми хотел бы поработать каждый игрок", — поведал бразилец.

По слухам, Манчестер Юнайтед готов предложить за Неймара порядка 200 млн фунтов. В нынешнем сезоне на счету вингера Барсы 14 забитых мячей и 19 результативных передач во всех соревнованиях.