Англия

Опытный английский нападающий Джермейн Дефо может продолжить карьеру в Вест Хэме.

Руководство Вест Хэма не скрывает своего интереса к лидеру Сандерленда Джермейну Дефо. При этом, Молотобойцы рассчитывают на вылет клуба, чтобы Дефо получил статус свободного агента.

"Мы попытались подписать Дефо в январе. Ему 34, но вызов в сборную Англии говорит обо всем, что необходимо знать. Мы хотим изучить детально его контракт. Есть надежда, что он станет свободным агентом в случае вылета команды — это была бы хорошая сделка для нас", — признался источник, близкий к руководству Вест Хэма.

"Мы думаем, что он хотел бы завершить карьеру в клубе, который вырастил его. Мы будем иметь возможность посмотреть на него 15 апреля, когда состоится наш матч с Сандерлендом".

Джермейн Дефо набрал превосходную форму, забив 14 голов и сделав две голевые передачи в чемпионате.