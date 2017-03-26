Англия

Полузащитник Борнмута Джек Уилшир может покинуть чемпионат Англии этим летом.

Английский полузащитник Джек Уилшир выступает на правах аренды за Борнмут, но связан контрактом с Арсеналом. Ожидается, что истекающее соглашение продлеваться не будет.

Если Арсенал не захочет продлевать контракт с Уилширом, то наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является Милан.

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм порекомендовал Уилширу обратить свое внимание на такой вариант продолжения карьеры. Сам Бекхэм в прошлом также защищал цвета миланского клуба.

Сам игрок считает, что смог бы оживить свою карьеру в Италии и готов последовать примеру Джо Харта, который выступает в Серии А за Торино.

Впрочем, не исключено, что Уилшир останется в АПЛ, где его в своих рядах хотят видеть Кристал Пэлас и Уотфорд.

Стоит также отметить, что Хосеп Гвардиола отказался от идеи приобретения Уилшира.