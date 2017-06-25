Англия

Казна Челси пополнилась 10% прибыли Ромы от перепродажи вингера Мохамеда Салаха.

Рома приобрела Салаха у Челси в 2015 году. Римляне заплатили за игрока 18 млн евро и согласились отдать лондонцам 10% прибыли в случае дальнейшей продажи футболиста, — сообщает Daily Mail.

Рома продала Мохамеда в Ливерпуль примерно за 44 млн евро – т.е., на 28 млн дороже. Таким образом, Пенсионерам причитается 2,8 млн с этого трансфера.

Салах заключил пятилетний контракт с Ливерпулем, по которому будет зарабатывать около 5 млн евро за сезон.