Англия

Полузащитник Арсенала Санти Касорла мог остаться инвалидом.

Касорла в интервью Marca рассказал о своей травме ахилловых сухожилий, из-за которой он не играет больше года (с октября 2016). По словам испанца, он едва не потерял ногу из-за гангрены.

В результате многочисленных операций Санти потерял 8 сантиметров сухожилий правой лодыжки. На определенном этапе врачи всерьез рассматривали возможность ампутации ноги футболиста, после того, как он занес потенциально опасную для жизни инфекцию.

Впрочем, все обошлось благополучно и Касорла даже сможет вновь играть в футбол. Предположительно он вернется на поле уже в январе. Сейчас Санти продолжает реабилитацию в своем родном городе – Саламанке.

Касорла перешел в Арсенал в 2012 году из Малаги. С тех пор он сыграл 129 матчей в Премьер-лиге и трижды выигрывал Кубок Англии.

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