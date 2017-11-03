Полузащитник Арсенала Санти Касорла мог остаться инвалидом.
Санти Касорла, getty images
03 ноября 2017, 08:22
Касорла в интервью Marca рассказал о своей травме ахилловых сухожилий, из-за которой он не играет больше года (с октября 2016). По словам испанца, он едва не потерял ногу из-за гангрены.
В результате многочисленных операций Санти потерял 8 сантиметров сухожилий правой лодыжки. На определенном этапе врачи всерьез рассматривали возможность ампутации ноги футболиста, после того, как он занес потенциально опасную для жизни инфекцию.
Впрочем, все обошлось благополучно и Касорла даже сможет вновь играть в футбол. Предположительно он вернется на поле уже в январе. Сейчас Санти продолжает реабилитацию в своем родном городе – Саламанке.
Касорла перешел в Арсенал в 2012 году из Малаги. С тех пор он сыграл 129 матчей в Премьер-лиге и трижды выигрывал Кубок Англии.
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