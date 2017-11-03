Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал свои взаимоотношения с президентом Реала Флорентино Пересом.
Маурисио Почеттино, Getty Images
03 ноября 2017, 10:22
Во время визита Тоттенхэма в Мадрид в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Флорентино Перес в разговоре с журналистами назвал наставника лондонцев "мой Поч".
Комментируя данное высказывание, Почеттино рассказал о своей дружбе с президентом Реала.
"Я Безгранично уважаю Переса", — цитирует Маурисио Marca.
"Он всегда очень дружественно относится ко мне. Надеюсь, он также имеет обо мне хорошее мнение".
На неделе Тоттенхэм дома уверенно обыграл Реал со счетом 3:1, оформив выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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