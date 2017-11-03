Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал свои взаимоотношения с президентом Реала Флорентино Пересом.

Во время визита Тоттенхэма в Мадрид в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Флорентино Перес в разговоре с журналистами назвал наставника лондонцев "мой Поч".

Комментируя данное высказывание, Почеттино рассказал о своей дружбе с президентом Реала.

"Я Безгранично уважаю Переса", — цитирует Маурисио Marca.

"Он всегда очень дружественно относится ко мне. Надеюсь, он также имеет обо мне хорошее мнение".

На неделе Тоттенхэм дома уверенно обыграл Реал со счетом 3:1, оформив выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.