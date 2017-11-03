Англия

Нападающий Челси Альваро Мората доволен своей текущей ролью в составе "синих".

25-летний форвард уже успел стать чемпионом Италии с Ювентусом, а также выиграть Примеру и Лигу чемпионов с Реалом, однако, по его словам, лишь в Челси он впервые ощутил себя главным нападающим команды.

"Пять матчей кряду я начал в стартовом составе. Впервые в своей карьере я чувствую себя форвардом номер 1", — сказал Мората.

"Это большая ответственность – быть основным центральным нападающим Челси, потому что вся командная игра в атаке построена на тебе. Необходимо постоянно двигаться и быть готовым к тому, чтобы принять мяч, ведь партнеры по команде всегда пытаются найти тебя передачей".

В нынешнем сезоне Мората забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 9 поединках за Челси.

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