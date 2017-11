Официальный сайт английской Премьер-лиги признал лучшим футболистом октября немецкого полузащитника Манчестер Сити.

Лерой Сане в прошлом месяце сумел трижды отличиться в воротах соперников сам и еще три раза ассистировал партнерам, проведя всего три матча.

