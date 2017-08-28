Франция

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат своей команды против Валенсии.

Во втором туре Примеры Реал потерял очки на Сантьяго Бернабеу, не сумев обыграть Валенсию (2:2).

По словам Зинедина Зидана, игрой своей команды он остался доволен, однако определяющим фактором стала плохая реализация моментов со стороны его подопечных.

"Я не могу быть рад этому результату, так как мы провели замечательный матч и заслуживали большего", — сказал француз.

"Тем не менее, нельзя всегда побеждать. Я очень горжусь своими игроками, а это самое важное".

"Единственное, чего нам не хватило – это реализации моментов. У нас было 7 или 8 возможностей забить, потому мы должны были побеждать".

"Сейчас необходимо продолжать демонстрировать хорошую игру и думать о следующем матче", — подытожил Зидан.

Стоит отметить, что антигероем встречи стал соотечественник тренера Реала – нападающий Карим Бензема, который не реализовал несколько отличных голевых моментов.