Нападающий Эдуардо больше не является игроком донецкого Шахтера.
Эдуардо, shakhtar.com
23 декабря 2016, 12:02
Как сообщает официальный сайт оранжево-черных, в новом году Горняки будут играть уже без Эдуардо. У футболиста закончился контракт, и стороны решили его не продлевать.
Эдуардо пополнил ряды Шахтера летом 2010 года, перейдя из лондонского Арсенала. За первые четыре сезона в новой команде нападающий завоевал девять трофеев.
Летом 2014 года было объявлено об уходе Эдуардо в бразильский Фламенго. Спустя год форвард вернулся в Украину, и в новом сезоне сумел забить 18 голов во всех турнирах, а по итогам сезона болельщики оранжево-черных назвали Эдуардо лучшим игроком года.
Всего 33-летний футболист провел за донецкую команду 173 матча, забил 57 голов и завоевал 11 трофеев.
Шахтер поблагодарил Эдуардо за огромный вклад в достижения клуба и пожелал успехов в будущем.