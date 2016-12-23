Украина

Нападающий Эдуардо больше не является игроком донецкого Шахтера.

Как сообщает официальный сайт оранжево-черных, в новом году Горняки будут играть уже без Эдуардо. У футболиста закончился контракт, и стороны решили его не продлевать.

Эдуардо пополнил ряды Шахтера летом 2010 года, перейдя из лондонского Арсенала. За первые четыре сезона в новой команде нападающий завоевал девять трофеев.

Летом 2014 года было объявлено об уходе Эдуардо в бразильский Фламенго. Спустя год форвард вернулся в Украину, и в новом сезоне сумел забить 18 голов во всех турнирах, а по итогам сезона болельщики оранжево-черных назвали Эдуардо лучшим игроком года.

Всего 33-летний футболист провел за донецкую команду 173 матча, забил 57 голов и завоевал 11 трофеев.

Шахтер поблагодарил Эдуардо за огромный вклад в достижения клуба и пожелал успехов в будущем.