Украина

Football.ua подводит итоги первой части чемпионата. На очереди — Ворскла.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 4 место.

Нынешнее расположение в таблице: 6 место.

Такой оптимистичный прогноз касательно Ворсклы был обусловлен в первую очередь кадровым превосходством команды Сачко над конкурентами. Даже сейчас мало кто будет спорить с тем, что состав у полтавчан сильнее и чем у Александрии, и чем у Олимпика. По силе он был ближе к луганской Заре.

Что же повлияло на то, что Ворскла, по большому счету не оправдала ожиданий? Причин две:

1. Проблемы с финансированием. Доселе полтавчане были одной из самых стабильных в финансовом плане команд, но потом убили Олега Бабаева, начались проблемы у собственника клуба Константина Жеваго (вспоминаем банкротство банка "Финансы и Кредит") и под давлением финансовых проблем Ворскла "поплыла". То есть, по факту, команда не провалилась, но несколько раз была близка к этому. Например, когда с восьмого по одиннадцатый тур четырежды подряд проиграла. Потом, правда, неожиданно полтавчане обыграли на выезде Черноморец, что слегка спасло ситуацию.

2. Василий Сачко возглавляет Ворсклу уже три с половиной года — с лета 2013-го, но команда не растет с игровой точки зрения — весь этот период ее сопровождают разговоры о несмотрибельности игры. Сложно вспомнить матчи, в которых бы полтавчане играли легко, на кураже, в большинстве случаев это всегда тяжелые ожесточенные бои, смотреть которые настоящее испытание. В условиях нашего чемпионата этот нафталиновый стиль дает относительный результат, поскольку вокруг такие же “техничные” и “исповедующие комбинационный стиль” команды. Но когда Ворскла попадает на европейский уровень — то весь этот примитивизм вылезает наружу. Так было в матчах с Жилиной, так случилось и в матчах с Локомотивой (одной из самых молодых команд Европы).

Ситуацию для Ворсклы в этом сезоне спасло то, что полтавчане на выезде победили аутсайдеров Сталь и Волынь. В итоге у Ворсклы накопилось четыре выездных победы, благодаря чему команда оказалась на шестом месте.

Лучший игрок: Павел Ребенок

Долгое время самым заметным в составе полтавчан был Александр Кобахидзе, но по факту его статистика не впечатляет — один гол и четыре передачи. Павел Ребенок, даже при том, что большую часть времени не был основным легко догнал Кобахидзе — два гола и три передачи. К тому же пиковый матч Ребенка припал на игру с Динамо, где он и отдал и забил гол-красавец, принеся Ворскле ничью.

Лучший матч: Ворскла — Динамо 2:2

Несмотря на то, что матч проходил на снегу, что существенно облегчило задачу игрокам Ворсклы в борьбе с более техничными динамовцами, факт остается фактом — именно в этой игре Ворскла была наиболее бодрой и заряженной (или стоит взять это слово в кавычки?) на борьбу.

Худший матч: Ворскла — Днепр 1:2

На момент матча Днепр находился в состоянии кризиса — восемь матчей без побед, разница забитых и пропущенных — 4-15. У Ворсклы же была сверхмотивация — в случае победы, команда догоняла Черноморец и выходила бы на шестое место по дополнительным показателям.

Полтавчане начали очень бодро и первыми забили. Но также бодро они и "сдулись", позволив быстро сравнять счет. А во втором тайме Днепр был полным хозяином на поле и заслуженно одержал победу.

Открытие: Дмитрий Кравченко

Таковым должен был стать Дмитрий Хлебас, которому выдавали много авансов, но после восьмого тура он потерял место в основе и, даже несмотря на травму Коломойца, не смог его вернуть.

Зато довольно неожиданно основным стал Дмитрий Кравченко, хотя конкуренция на позиции центрхава в Ворскле серьезная — Скляр, Ткачук, Чеснаков, Голодюк. Но, в силу разных причин, Кравченко начал все чаще играть и с конца сентября его место в основе не подлежало сомнению.

Разочарование: Дмитрий Хлебас

Объяснение уже частично прозвучало — Хлебас после травмы Коломойца должен бы стать основным и потащить на себе основную нагрузку по атакующей части, но что-то у него не пошло, и Сачко искал альтернативный вариант, используя то Загорулько, то Одарюка. Свой последний мяч Хлебас забил еще в седьмом туре, и после этого началось его голевое молчание, которое продолжается до сих пор.

Оптимальный состав

Непогодов — Симинин, Чеснаков, Дитятьев, Пердута — Д.Кравченко, А.Ткачук — Кобахидзе, Ребенок, Турсунов — Коломоец.

Тренер: Василий Сачко

При Сачко Ворскла не меняется. Наверное, при другой финансовой ситуации в клубе тренеру бы начали задавать вопросы, но сейчас до результатов мало кому есть дело из руководства. Вот и тренирует себе Василий Викторович потихоньку.

Чего ждать зимой?

Снова, как и с большинством других команд — все зависит от финансового, а исходя из этого и кадрового состояния. На момент написания материала уже ушел один из лидеров Симинин, слухи ходят о Пилявском и Дитятьеве.

Александр Озирный, Football.ua