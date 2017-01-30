Украина

Донецкий Шахтер уладил все детали касательно переезда команды из Львова в Харьков.

Как сообщает официальный сайт Горняков, Шахтер подписал договор с ОСК Металлист о проведении всех домашних матчей еврокубков, чемпионата Украины и национального Кубка.

Соглашение рассчитано до конца текущего года. Все затраты по уходу за газоном стадиона донецкий клуб берет на себя.

Также отмечается, что Шахтер продолжит базироваться в Киеве.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков Шахтера. Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе Металлист. Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатам", — прокомментировал это событие гендир Шахтера Сергей Палкин.

Первым матчем Шахтера в Харькове станет поединок против Сельты, который состоится 23 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Билеты на этот матч поступят в продажу с завтрашнего дня.