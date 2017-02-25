Украина

Александрия в стартовом весеннем туре чемпионата Украины на своем поле не заметила Волынь.

Победу подопечным Владимира Шарана принес покер Станислава Кулиша, голы Грицука и Козака.

Александрия не проигрывает в шести последних встречах, а команда Кварцяного не побждает в 13 гостевых играх.

В первых двух поединках 19 тура УПЛ Динамо переиграло Зарю, а Олимпик и Сталь разошлись миром.

Александрия — Волынь 6:0 (3:0).

Голы: Грицук, 15-с пенальти (1:0). Кулиш, 27 (2:0). Козак, 45 (3:0). Кулиш, 70 (4:0). Кулиш, 89 (5:0). Кулиш, 90+2 (6:0).

Александрия: Андрей Новак — Антон Шендрик (Валерий Бондаренко, '78), Сергей Басов, Сергей Чеботаев, Андрей Цуриков — Владислав Огиря, Василий Грицук (Дмитрий Леонов, '63), Евгений Банада, Михаил Козак, Артем Чорний (Сергей Старенький, '69) — Станислав Кулиш

Волынь: Артем Кичак — Дмитрий Задерецкий, Сергей Мелинишин (Миха Горопевшек, '74), Сергей Логинов, Роман Никитюк (Александр Чепелюк, '40) — Рэдван Мемешев (Андрей Ляшенко, '80), Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Анатолий Диденко, Артем Дудик — Сергей Петров

Удаление: Диденко, 75