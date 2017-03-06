Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран дал свой комментарий после матча с Карпатами (0:1).

Вчера Карпаты в родных стенах одолели Александрию со счетом 1:0.

"Хочется поздравить Карпаты с заслуженной победой. У них горели глаза, к большому сожалению, у наших футболистов такого желания я не увидел. После победы над Волынью они думали, что нам по силам обыграть каждого. Сегодня Карпаты поставили нас на место. Полностью беру вину на себя", — сказал Шаран после матча.

"Мы тщательно изучали львовян и готовились к этому матчу. Знали как они будут действовать, что будут прессинговать с первых минут".

"В начале сыграли неудачно, позже выровняли игру, но мастерство Игоря Худобяка не позволило нам атаковать как мы хотели. Тяжело вскрывать оборону Карпат. Неправильно действовали в атаке. В комбинационный футбол нам играть еще рано, футболисты думали иначе".